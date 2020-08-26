Ураган "Лаура" у берегов США усилился до четвертой степени

ТАСС, 26 августа. Ураган "Лаура" у южного побережья США усилился в среду до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Согласно его информации, скорость ветра в пределах циклона достигает 61 м/с, что соответствует четвертой категории по шкале ураганов. Ураган продолжает усиливаться, сейчас он движется в северо-западном направлении со скоростью 7,2 м/с.

Метеорологи предупреждают о "катастрофических штормовых волнах, сильных порывах ветра и наводнениях".

По прогнозу центра, циклон приблизится к побережью Техаса и Луизианы к вечеру среды. После того как ливни обрушатся на побережье, синоптики прогнозируют резкое ослабление "Лауры".

Метеорологи заявляют о "потенциально катастрофическом ущербе" от урагана. Власти Техаса и Луизианы предписали 585 тыс. местных жителей эвакуироваться в связи с приближением "Лауры".