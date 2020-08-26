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Конфликт вокруг разработки Куштау

Глава Башкирии заявил, что конфликт вокруг ситуации с Куштау исчерпан

Радий Хабиров напомнил, что жители республики солидарно сказали "нет"

ТАСС, 26 августа. Глава Башкирии Радий Хабиров считает, что конфликт по проблеме Куштау исчерпан. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия-24".

Президент России Владимир Путин поручил в среду на совещании с правительством кабмину и руководству Республики Башкортостан разобраться в ситуации с Башкирской содовой компании (БСК) и выводом денег в офшоры, а также переходом предприятия в частные руки. Генпрокуратура РФ по поручению президента начала проверку отчуждения государственных акций БСК.

"Вокруг Куштау давно уже закончился конфликт, потому что именно тогда, когда люди - жители нашей республики - очень объединенно и солидарно сказали "нет", мы начали понимать, что Куштау [как сырье] мы не имеем права рассматривать", - сказал он.

Теги
РоссияХабаровский крайХабиров, Радий ФаритовичКонфликт вокруг разработки Куштау
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