В Краснодарском крае разрешили возобновить проведение официальных спортивных мероприятий

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/ Власти Краснодарского края сняли введенные в регионе из-за пандемии коронавируса ограничения на проведение чемпионатов и первенств России, этапов кубков России и других официальных мероприятий, внесенных в единый календарный план Минспорта России и календарный план Минспорта Кубани, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"С сегодняшнего дня на территории края могут проходить чемпионаты и первенства России, этапы кубков России, другие официальные физкультурные и спортивные мероприятия, включенные в единый календарный план Минспорта России, календарный план Минспорта Кубани. <…> Кроме того, с 10% до 30% увеличивается число зрителей на профессиональных спортивных соревнованиях по командных игровым видам спорта среди профессиональных спортивных лиг", - говорится в сообщении.

Уточняется, что соответствующее постановление подписал глава региона Вениамин Кондратьев. Вносить изменения в календарный план и добавлять мероприятия, не проведенные в период с марта по август, региональный Минспорт не планирует.

"18 июля мы открыли спортивную подготовку, начали тренировки в спортивных школах. Нам дали время, почти полтора месяца, чтобы посмотреть, как это будет организовано в условиях пандемии. За это время нарушений с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований не было", - приводит пресс-служба слова министра физической культуры и спорта Краснодарского края Алексея Чернова.

Режим повышенной готовности, действующий на территории Краснодарского края с 13 марта в связи с пандемией коронавируса, продлили до 3 сентября. Линейки 1 сентября в школах региона пройдут только для учеников 1-х, 9-х и 11-х классов при строгом соблюдении норм Роспотребнадзора.

С 13 марта в регионе действует режим повышенной готовности, с 31 марта в Краснодарском крае действовал режим карантина, в соответствии с которым было прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, движение на личных автомобилях было разрешено только при наличии специальных пропусков. С апреля начали поэтапно вводить послабления ограничительных мер, возобновил работу ряд предприятий. Режим карантина сняли с 21 июня, на Кубань начали активно прибывать туристы. Режим повышенной готовности в регионе действует до 21 августа.