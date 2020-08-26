Власти Чувашии намерены вдвое увеличить пособия для семей с пятью и более детьми

ТАСС, 26 августа. Законопроект об увеличении с 2021 года пособия для семей с пятью и более детьми в два раза разработан в Чувашии. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой главы администрации республики.

"Проектом закона предлагается с 1 января 2021 года установить ежемесячное пособие на ребенка для малоимущих семей, имеющих пять и более детей в возрасте до 18 лет, установив его размеры с учетом увеличения базового размера пособия для многодетных семей, имеющих четыре ребенка, в два раза. Пособие будет выплачиваться на 5,2 тыс. детей, проживающих в малоимущих семьях с пятью и более несовершеннолетними детьми", - отмечается в сообщении.

По словам министра труда и социальной защиты Чувашии Алены Елизаровой, законопроект разработан по поручению врио главы республики для повышения уровня социальной поддержки семей, имеющих пять и более несовершеннолетних детей. Министр уточнила, что после вступления закона в силу такие семьи станут получать пособие на 15 360 рублей в год больше, чем сейчас. "В среднем в месяц это увеличение составит порядка 1 300 рублей", - добавила Елизарова.

В сообщении говорится, что дифференцированные пособия семьям с пятью и более детьми выплачивается в Рязанской области, Республике Ингушетия и ряде других субъектов России.

Законопроект также предполагает индексацию ежемесячного пособия на ребенка и выплат по беременности и родам женщинам, признанным безработными.