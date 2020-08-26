Группа из 400 граждан Азербайджана, находившаяся в Дагестане, вернулась на родину

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Очередная группа граждан Азербайджана, состоящая из 400 человек, отправилась на родину через организованный для них в Дагестане специальный коридор на российско-азербайджанской границе, закрытой из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС сообщил министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов.

"Четыреста граждан Азербайджанской Республики, которые находились в пункте временного размещения граждан соседнего государства около села Куллар в Дербентском районе Дагестана, вернулись к себе на родину через организованный для них спецкоридор на российско-азербайджанской границе", - сказал Муслимов.

По его словам, на сегодня в пункте временного размещения и рядом с ним около села Куллар в Дербентском районе возвращения домой ожидают около 750 человек. "Следующая отправка граждан Азербайджана планируется ориентировочно через неделю", - добавил собеседник агентства.

Президент России Владимир Путин 30 июня поддержал идею оставить полевой лагерь МЧС для граждан Азербайджана в Дагестане еще на один месяц.