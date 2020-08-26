Специалисты аппарата детского омбудсмена начали проверку детских домов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова направила в Крым специалистов аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка для проверки соблюдения прав воспитанников детских домов-интернатов после появления в социальных сетях информации об истощенном двухлетнем мальчике. Об этом в среду сообщается на сайте уполномоченного.

"Сотрудники аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка и врачи работают совместно с представителями прокуратуры и Министерства здравоохранения Республики Крым. Проверка детских домов-интернатов запланирована на 26 и 27 августа. Специалисты ознакомятся с ходом лечения воспитанников в этих учреждениях, медицинской документацией. Результаты проверки будут доведены до сведения главы региона, в случае выявления грубого нарушения прав детей вся информация будет передана в компетентные органы для принятия соответствующих мер реагирования", - говорится в сообщении.

В первую очередь специалисты посетили двухлетнего мальчика - бывшего воспитанника детского дома-интерната, который находится на лечении в одной из больниц Симферополя. "Специалисты констатировали, что в больницу мальчик поступил с низкой массой тела, по физическим параметрам он значительно уступает сверстникам и соответствует показателям годовалого ребенка. Прибавлять в весе он начал лишь после госпитализации. Врачи сошлись во мнении, что состояние малыша вызвано недостаточным вниманием к организации питания ребенка", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, обнаруженные у ребенка нарушения здоровья хирургически устранимы, однако пока этого делать нельзя из-за дефицита веса и раннего возраста. Проверяющие уже связались с московскими специалистами, которые готовы прооперировать ребенка по достижении им необходимого для медицинского вмешательства возраста по согласованию с его опекуном.

"Мы практически каждую минуту находимся на связи с нашими специалистами, которые сейчас работают в регионе. Очень важно, что помощь мальчику будет оказана вовремя. Для него уже скорректировали питание, дали необходимые рекомендации по лечению, составлен маршрут дальнейшего медицинского сопровождения малыша. Но, конечно, на этом мы не успокаиваемся. Завтра специалисты аппарата проверят, как соблюдаются права детей-сирот в детских домах-интернатах региона, но, конечно, наша задача - не только выявить нарушения в этих учреждениях, но и оказать конкретную помощь детям, каждому ребенку", - приводятся в сообщении слова Кузнецовой.