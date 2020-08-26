Школьные линейки в КЧР пройдут для первых и выпускных классов

ЧЕРКЕССК, 26 августа. /ТАСС/. Школьные линейки пройдут в День знаний в Карачаево-Черкесии в 1 и 11 классах с соблюдением всех мер безопасности, написал в среду глава республики Рашид Темрезов в Instagram.

"Торжественные линейки 1 сентября в этом году пройдут лишь для учащихся 1 и 11 классов на открытом воздухе с соблюдением установленных требований. При этом приняли решение, что одновременно на линейке будут присутствовать не более двух классов, чтобы не допустить массовости", - написал глава региона.

Он добавил, что обучение в регионе с 1 сентября начнется в очной форме при соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. За каждым классом будет закреплен кабинет, время начала занятий и перерывов для разных классов будет изменено, чтобы минимизировать контакты школьников. Школьников из разных классов не будут объединять в одну группу продленного дня.

Во всех школах республики перед открытием проведут уборку и дезинфекцию, которая также будет проводиться во время перемен и после занятий. При входе в здание школы будут обеспечены термометрия и наличие антисептиков, продолжает действовать требование к применению средств индивидуальной защиты. Занятия физкультурой с учетом погодных условий будут приоритетно проводиться на улице.

"Понимаю, что многим детям и родителям, конечно, хочется начать новый учебный год с традиционной линейки, на переменах общаться с ребятами из других классов. Но, дорогие родители, важно понимать, что все это делается для сохранения здоровья ваших детишек, вас и ваших старших. Мы будем внимательно следить за изменением эпидситуации. А пока уверен, что дети и педколлективы быстро адаптируются к работе в новых, непривычных условиях и начнут новый учебный год с хорошим настроем!" - отметил Темрезов.

О ситуации в регионе

По информации оперативного штаба по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории КЧР, за последние сутки в республике выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 4 896 случаев инфицирования, 4 312 жителя выздоровели, 26 пациентов умерли.

Ранее глава республики Рашид Темрезов сообщил, что Карачаево-Черкесия готова к третьему этапу снятия ограничительных мер, введенных в конце марта из-за пандемии. С 17 июля в республике в полном объеме начали работу объекты общественного питания, торговые центры, кинотеатры и гостиницы, были сняты ограничения на работу образовательных учреждений, органов ЗАГС, тренажерных залов и бассейнов. Обязательным остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.