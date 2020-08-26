Во Владикавказе годовщину признания независимости Южной Осетии отметили автопробегом

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 августа. /ТАСС/. Масштабный автопробег прошел во Владикавказе в честь 12-й годовщины признания независимости Южной Осетии.

"Это знаменательная дата для всех осетин. Мы смогли защитить родную землю, показали сплоченность народа и пусть никогда больше не повторится трагедия", - сказал журналистам инициатор проведения акции Инал Алборов.

Автопробег с участием колонны автомобилей с флагами Осетии и России начался с Аллеи Славы, там автомобилисты возложили цветы и венки к монументу добровольного вхождения Осетии в состав России, затем машины отправились к мемориальному комплексу "Барбашово поле". Завершился автопробег на площади перед Осетинским театром. Там состоялся праздничный концерт с участием артистов и танцевальных коллективов Северной Осетии.

"Сегодня очень значимая дата для народа Южной Осетии, 12 лет назад Российская Федерация признала независимость республики. Позже примеру России последовали и другие страны. Это поистине общенациональный праздник, с которым хочу поздравить нынешнего президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, всех жителей юга и севера и поблагодарить руководство нашей страны за важное, судьбоносное решение", - написал в Instagram глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, работавших в регионе с 1992 года. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 - российские военнослужащие. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии.