В Москве презентовали сериал, снятый при участии платформы "Россия - страна возможностей"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. АНО "Центр развития детей и молодежи "Малахит" и президентская платформа "Россия - страна возможностей" (РСВ) в среду представили свой новый совместный спецпроект - первую серию мини-сериала "#Счастьеесть". Об этом сообщила пресс-служба РСВ.

"Гостям, среди которых были актеры и режиссеры, известные блогеры и представители СМИ, была показана первая новелла под названием "Главный урок"", - говорится в сообщении. Сам мини-сериал состоит из шести историй, которые рассказывают о счастье человека.

Как уточнили в пресс-службе, каждая серия имеет "индивидуальный сюжет и содержит призыв делиться счастьем с окружающими". "По задумке команды сериала было очень важно, чтобы зритель увидел в героях самих себя и понял, насколько важно счастье в окружающих нас мелочах. Эту простую и одновременно сложную мысль и попытались донести до аудитории авторы", - отметили в пресс-службе.

""#Счастьеесть" - это истории о том, что для того, чтобы чувствовать себя счастливым, не нужно многого, что оно в мелочах и маленьких радостях. Ролики получились яркие, выразительные, необычные и с живой актерской работой. Мы надеемся, что работа понравится поклонникам самых разных жанров", - отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Режиссером и сценаристом первой новеллы выступил выпускник Высшей школы режиссеров и сценаристов Санкт-Петербурга, сооснователь проекта "Громкие рыбы" Тимофей Шарагин. По сюжету главный герой возвращается в родную школу, где он получает шанс излечить свою детскую травму, изменившую когда-то его жизнь. "Чтобы обрести счастье, ему предстоит вспомнить уроки своего загадочного учителя. Зачастую именно в детских травмах кроются ответы на наши взрослые проблемы", - рассказал Шарагин.

В рамках проекта стартовал танцевальный челлендж в социальных сетях, найти ролики можно по хэштегу #счастьеесть. Специально к премьере вышел саундтрек, а также музыкальный клип-тизер к сериалу. Исполнителем стал Вячеслав Макаров, он же играет главную роль в первой серии. Сам мини-сериал будет доступен в интернете с 27 августа.