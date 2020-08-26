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Пандемия COVID-19

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 24 млн

По данным Университета Джонса Хопкинса, умерли 821 654 человека

ТАСС, 26 августа. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в среду 24 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 24 000 302, умерли 821 654 человека, выздоровели 15 629 291. Больше всего случаев заражения (5 807 480) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 669 995) и Индия (3 234 474).

Теги
СШАПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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