В Госдуме просят Минздрав разъяснить, обязательна ли вакцинация учителей от коронавируса

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил обращения главам Минздрава и Минпросвещения с просьбой разъяснить, является ли вакцинация от коронавирусной инфекции обязательной для учителей и может ли отказ от нее служить основанием для их увольнения. Копии соответствующих писем парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

"Все больше получаю обращений от учителей, которые не хотят проходить вакцинацию от COVID-19. Направил запросы двум министрам и лидерам двух профсоюзов с просьбой разъяснить права учителей", - написал Николаев.

Депутат ссылается на обращение к нему гражданки Викторовой Н.Б., в котором она выражает обеспокоенность по поводу вакцинации ее дочери, работающей в школе. В связи с этим Николаев просит ведомства подготовить информацию об обязательности для педагогов и работников образовательных учреждений вакцинации от коронавируса, а также необходимости тестирования на наличие этой инфекции.

Кроме того, глава думского комитета просит Минпросвещения пояснить, могут ли отказ от вакцинации или тестов на коронавирус и антитела стать основанием для увольнения учителей и сотрудников школ.

В начале августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что медицинские работники и учителя станут первыми, кому сделают прививки от коронавирусной инфекции, не уточнив, будет ли такая вакцинация обязательной.