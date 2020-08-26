Белорусские католики заявили протест в связи с действиями ОМОН в Минске

МИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии Римско-католической церкви в Белоруссии, епископ Юрий Кособуцкий в среду выразил решительный протест против действий сотрудников правоохранительных органов, блокировавших вход и выход костела Святых Симона и Елены в Минске (Красный костел).

Вечером в среду на площади Независимости вновь собрались протестующие против результатов недавних президентских выборов в Белоруссии. Прибывшие бойцы ОМОН стали задерживать граждан, очевидцы сообщили, что часть из них скрылась в находящемся на площади Красном костеле. Силовики их заперли, но затем позволили выйти.

"Блокирование входа и выхода людей противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированному Конституцией Республики Беларусь, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога", - сказано в заявлении, размещенном на сайте catholic.by (Римско-католической церкви в Белоруссии).

Иерарх предупредил белорусские власти о недопустимости и незаконности подобных действий. Протест поддержал епископский викарий Могилева и Могилевской области епископ Александр Яшевский. "Иерархи надеются, что подобных действий правоохранительных органов на территории святынь больше не повторится", - говорится в сообщении.