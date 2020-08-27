Режим всеобщей мобилизации на борьбу с коронавирусом в Ливане продлен до 31 декабря

БЕЙРУТ, 27 августа. /ТАСС/. Высший совет обороны (ВСО) Ливана принял решение продлить до 31 декабря режим всеобщей гражданской мобилизации на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил в среду на пресс-конференции во дворце Баабда генеральный секретарь ВСО бригадный генерал Махмуд аль-Асмар.

"По предложению президента республики Мишеля Ауна срок действия режима всеобщей гражданской мобилизации продлен еще на четыре месяца с 31 августа по 31 декабря, учитывая продолжающийся рост числа инфицированных", - сказал генерал. По его словам, предложение президента Ауна поддержали главы всех силовых ведомств и присутствующие на заседании члены кабинета.

Как сообщил новостной портал "Ан-Нашра", в соответствии с решением ВСО правительство Ливана даст необходимые распоряжения государственным учреждениям по поводу соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Заметный рост числа граждан, заразившихся коронавирусом, заставил ранее власти Ливана пойти на крайнюю меру и объявить с 21 августа чрезвычайное санитарное положение, которое будет действовать до 4 сентября. По распоряжению и. о. министра внутренних дел Мухаммеда Фахми введены ограничения на передвижения населения с шести вечера до шести утра. Закрылись учреждения и предприятия, кинотеатры, музеи, церкви, мечети, торговые моллы, кафе, рестораны и спортивные залы. Запрещены прогулки по набережным, посещение пляжей, купание в море и бассейнах.

Ограничения властей не распространяются на структуры, занятые приемом поступающей в Ливан гуманитарной помощи. Нет изменений в графике восстановительных работ, который ведутся в пострадавших после взрыва в морском порту Бейрута районах. Власти объявили, что не собираются закрывать международный аэропорт Рафика Харири, который возобновил работу 1 июля.

Согласно статистике, с конца февраля в Ливане зафиксировано 14 248 случаев заражения коронавирусом, при этом 3 955 пациентов излечились от инфекции, а число смертельных исходов достигло 139.