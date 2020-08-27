СМИ: в Канаде задержали женщину по обвинению в попытке присоединиться к ИГ

ОТТАВА, 27 августа. /ТАСС/. Национальная полиция Канады задержала в Торонто женщину, которой уже предъявлены обвинения в попытке присоединиться к террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в среду сообщил телеканал CTV.

По его данным, Халина Мустафа была взята под стражу 25 августа. Ее обвиняют в том, что она покидала территорию Канады с целью присоединиться к террористической группе. Вместе со своим мужем, Икаром Мао, 10 месяцев назад она с этой целью ездила в Турцию, но затем пара вернулась назад.

Мао задержали в декабре 2019 года по обвинению в террористической деятельности, и он до сих пор находится под стражей, так как судебный процесс пока не начался. Других подробностей не сообщается.