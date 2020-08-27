Названы сферы деятельности, представители которых больше всех довольны своей зарплатой

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Больше всех уровнем своей зарплаты довольны программисты и руководители. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Размером своего заработка довольна почти треть разработчиков ПО (32%) и три из 10 руководителей", - говорится в результатах опроса. Отмечается, что их доля значительно выросла с 2010 года, когда среди программистов только 18% были удовлетворены своей зарплатой, а среди руководителей - 21%.

Среди медработников в 2010 году были удовлетворены своей зарплатой 13%, а сегодня их доля составляет 23%. Доля инженеров, довольных заработком, выросла в два раза с 2010 года, с 10% до 20%, а финансистов - с 16% до 19%.

В ряде профессий зафиксирована отрицательная тенденция: так, среди юристов число довольных своим заработком снизилось с 20% в 2010 году до 18% в 2020 году, среди бухгалтеров - с 19% до 14%, среди HR-менеджеров - с 18% до 14%.

Опрос проводился с 31 июля по 18 августа 2020 года во всех округах РФ среди 2500 представителей разных профессий (по 100 в группе).