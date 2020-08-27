Росморречфлот и власти Камчатки очистят водную акваторию региона от затонувших судов

ТАСС, 27 августа. Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов договорился с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Александром Пошиваем о совместной работе по подъему затонувших судов со дна акватории морского порта Петропавловска-Камчатского в Авачинской губе. Об этом в четверг сообщается в релизе правительства региона.

По предварительной информации, в акватории морского порта Петропавловска-Камчатского в Авачинской губе находятся 84 затонувших судна. Они представляют большую проблему для Камчатского края, так как являются препятствием для дальнейшего развития морского транспорта.

"Все суда поднять одновременно невозможно. По согласованию с правительством Камчатского края будет разработан план приоритетов, составлен список судов, которые следует поднять в первую очередь. Если соответствующее поручение нам будет дано в ближайшее время, то после соблюдения необходимых документальных формальностей через 8-12 месяцев мы сможем непосредственно приступить к этой работе. То есть сам план действий понятен, измерим по времени, положительную перспективу мы видим", - приводятся в сообщении слова руководителя Росморречфлота.

Правительство региона готово оказать в этом вопросе необходимое содействие как на этапе прохождения процедур на уровне правительства России, так и по производству самих работ. В ближайшее время в регионе намерены составить перечень судов, которые в наибольшей степени влияет на внешний облик города и бухт или несут угрозу экологии.

В середине августа в ходе рабочего визита на российский Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал провести там "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей. По его мнению, это откроет новые возможности для развития туризма. Президент России Владимир Путин ранее потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.