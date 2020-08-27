Отопление во всех арктических районах Якутии включат к концу августа

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Все арктические районы Якутии подключат к отопительному сезону к концу августа, в семи из них отопление уже запущено. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального министерства ЖКХ и энергетики.

"На настоящее время отопительный сезон проходит в семи районах Якутии: Аллаиховском, Анабарском, Булунском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Оленекском и Усть-Янском районах. В целом запуски котельных произведены в штатном режиме, своевременно и без нарушений. До конца августа пройдет запуск во всех 13 арктических районах республики, в первой декаде сентября - в остальных районах региона", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что на данный момент на арктических территориях отмечается похолодание. Районным властям поручили запустить тепло досрочно в школы в зависимости от климатических и погодных условий.

В государственном унитарном предприятии "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", которое обслуживает все арктические районы, кроме Усть-Янского, сообщили о полной готовности северных филиалов к отопительному сезону и обеспеченности топливом.

Подготовка котельных, водопроводных и тепловых сетей в регионе находится на завершающей стадии. "Проведен капитальный и текущий ремонт на 989 и подготовлены более 1 тыс. котельных, прошла ревизия котлового и насосного оборудования во всех районах республики. Ремонт и подготовку всех объектов завершат до запуска теплоснабжения", - добавили в пресс-службе регионального министерства ЖКХ.