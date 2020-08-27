В Ярославле разработали квест-паспорт путешественника по Золотому кольцу

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Проект "Квест-паспорт Золотого кольца" - призовой квест для туристов, самостоятельно путешествующих по городам маршрута - разработали в Ярославле. Об этом ТАСС сообщила арт-директор Межрегионального объединения туриндустрии "Золотое кольцо" Юлия Смук.

"Квест-паспорт Золотого кольца" - наш новый проект, призовой квест по городам Золотого кольца, который мы предлагаем пройти туристам. Квест-паспорт позволит туристу путешествовать самостоятельно, посещать определенные объекты", - сказала Смук.

Квест-паспорт будет выглядеть как буклет-путеводитель, который можно будет приобрести в "Паспортном столе Золотого кольца" в историческом центре Ярославля. Включенные в квест объекты - музеи, достопримечательности, кафе, рестораны, расположенные во всех городах Золотого кольца. Запуск проекта запланирован на зимний туристический сезон.

"Квест-паспорт не просто описывает объекты, он создан в формате диалога двух путешественников. Посещая объекты, включенные в квест, турист делает в нашем паспорте пометку. Когда квест будет пройден, гость получит приз с символикой Золотого кольца", - добавила Смук.

Ранее в Ярославле был создан паспорт Золотого кольца, который позволял получить скидки при посещении достопримечательностей и объектов туристической инфраструктуры, а также являлся сувениром. Проект "Паспорт Золотого кольца" был презентован в сентябре 2017 года. Он реализован в рамках работы Союза городов Золотого кольца.

Золотое кольцо России - сеть туристических маршрутов, проходящих по древним русским городам, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры. Первоначально в Золотое кольцо входили восемь городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. В 2018 году в маршрут был включен Углич.