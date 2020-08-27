Белый дом прокомментировал данные о поддержке Трампа подозреваемым в стрельбе в Висконсине

ВАШИНГТОН, 27 августа. /ТАСС/. Выступления американского лидера Дональда Трампа посещают разные люди, в том числе и сторонники кандидата от демократов на пост президента США Джозефа Байдена. Об этом сообщила в среду в беседе с журналистами в Белом доме старший советник политика Келлиэнн Конуэй.

Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что подросток, подозреваемый в стрельбе, повлекшей смерть двух человек в Кеноше (штат Висконсин), поддерживает Трампа и присутствовал на его митинге в январе текущего года. "Мы не несем ответственности за поведение частных лиц, которые ходят на митинги [Трампа]", - ответила советник президента. Она добавила, что выступления посещают и "все эти сумасшедшие, которые были вовлечены в кампании [бывшего президента Барака] Обамы и Байдена".

"Мы не хотим такого", - отметила Конуэй, говоря о том, что 17-летний Кайл Риттенхаус во время беспорядков в Кеноше застрелил двух человек.

В среду Трамп сообщил в Twitter, что направит представителей федеральных правоохранительных органов и Национальной гвардии в Кеношу для восстановления правопорядка. В Белом доме пояснили, что федеральное правительство оказало помощь властям штата Висконсин "в развертывании почти 1 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и более 200 сотрудников федеральных правоохранительных органов, в том числе ФБР и Службы маршалов США".

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку. В город были направлены подразделения Национальной гвардии штата Висконсин, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.