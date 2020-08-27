В Сахалинской области возобновили диспансеризацию и профосмотры населения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе приняли решение о возобновлении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе министерства здравоохранения области.

В марте в связи с пандемией коронавируса на Сахалине и Курилах прервали диспансеризацию и профосмотры населения. Восстановить работу удалось благодаря урегулированию лечебных процессов в медучреждениях и улучшению эпидобстановки.

"Комплексные обследования и диспансеризация стали вновь доступны для взрослого населения Сахалинской области, за исключением граждан в возрасте от 65 лет, а также лиц из группы риска, имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Эти граждане смогут пройти диспансеризацию только после устранения рисков распространения коронавирусной инфекции", - сообщили в пресс-службе министерства.

Для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции все профилактические мероприятия проводятся с соблюдением требований санитарно-противоэпидемического режима. Прием проводится по предварительной записи. На входе пациенты обязательно проходят термометрический контроль бесконтактным способом. Обязательно использование средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции. Такие меры предосторожности приняты во всех медицинских организациях области. Кроме того, в лечебных учреждениях предусмотрено разделение потоков пациентов, обратившихся для прохождения профилактических мероприятий, и соблюдение интервалов между приемами. Одновременно ожидать прием должны не более пяти человек.

На островах проходят лечение 1 610 человек с коронавирусом, 2 600 пациентов уже выписаны из больницы. Сахалинская область входит в число субъектов РФ с самыми низкими показателями заболеваемости и является первым регионом в России, реализовавшим третий этап снятия режима самоизоляции. Регион - единственный субъект России, где за все время пандемии не зарегистрировали ни одного летального исхода от инфекции и тяжелого случая заболевания.