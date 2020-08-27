Кинотеатры в Якутии откроются 15 сентября при стабилизации ситуации с COVID-19

ЯКУТСК, 27 августа. /ТАСС/. Кинотеатры и бассейны в Якутии при стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе могут заработать с 15 сентября. Об этом сообщил в четверг на брифинге глава региона Айсен Николаев.

"Ко мне поступает много вопросов по работе бассейнов, по работе кинотеатров. По ним принято решение, что мы будем их открывать при стабилизации ситуации с 15 сентября этого года", - сказал Николаев.

Он отметил, что коэффициент распространения коронавируса составляет от 0,9 до 1. "Главный санитарный врач республики внес в мой адрес предписание о том, что ограничительные меры, которые остались, необходимо продолжить. Сегодня соответствующий указ будет выпущен. При этом некоторые послабления в части работы культурных учреждений и т. д. мы будем делать", - отметил глава региона.

Николаев добавил, что студенты средних специальных учебных заведений (ссузов) и вузов, кроме первых курсов, будут учиться в сентябре в дистанционном формате или проходить практику.

Противоэпидемические меры в республике власти продлили до 28 августа. Со 2 июля в регионе действует второй этап снятия ограничений: открылись торговые центры без работы фудкортов и игровых зон, заработали летние кафе, туристические базы, библиотеки, музеи. Всего в Якутии, по данным ресурса стопкоронавирус.рф, выявлено 7 166 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 5 839 человек, умерли 79 пациентов.