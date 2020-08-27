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Пандемия COVID-19

Режим ограничений из-за коронавируса продлили в Бурятии до конца сентября

В регионе сохраняются запреты на проведение массовых мероприятий, работу ночных клубов, кинотеатров и другие ограничения

УЛАН-УДЭ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Бурятии продлили режим ограничительных мер из-за коронавируса до конца сентября. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского правительства.

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"Действующий режим ограничительных мероприятий продлен до 30 сентября. До особого распоряжения сохраняется запрет на проведение массовых развлекательных, культурных, спортивных, выставочных мероприятий с очным присутствием жителей республики. Приостановлена работа аттракционов и зон развлечения в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, работа ночных клубов, дискотек, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, до 30 сентября включительно приостановлена работа предприятий общественного питания, расположенных внутри торгово-развлекательных комплексов. Также на месяц продлен запрет на предоставление услуг СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и плавательных бассейнов.

Предприятия общественного питания продолжат работу при условии выполнения требований Роспотребнадзора. Ранее сообщалось, что учеба в образовательных учреждениях республики начнется с сентября в очном режиме, 1 сентября в школах пройдут торжественные линейки для первоклассников и выпускников. В регионе сохраняется масочный режим, с 25 августа мобильные группы начали проверки пассажиров общественного транспорта на наличие защитных масок.

В Бурятии, по оперативным данным, зарегистрировано 5 087 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 2 872 в городе Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 4 312 человек, умерли 50. В настоящее время проходят лечение в стационарах республики 404 больных, на амбулаторном лечении находится 321 пациент.

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