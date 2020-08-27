Тайфун "Бави" может принести месячную норму осадков в некоторые районы Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Количество осадков в некоторых районах Приморского края, которое принесет в регион тайфун "Бави", может достигнуть месячной нормы (120 мм), сообщает в четверг Приморский гидрометцентр.

"Ожидается дальнейшая активизация фронта над территорией Приморского края, в связи с чем не только в северных, центральных и восточных районах края, но и в западных и южных ожидаются сильные (с количеством 15-45 мм за 12 часов и менее) и очень сильные дожди (50 мм и более за 12 часов и менее). В отдельных районах количество выпавших осадков может достичь 80-120 мм (70-100% месячной нормы)", - говорится в сообщении ведомства.

Дожди будут сопровождаться грозами, местами со шквалистым усилением ветра. На большинстве рек Приморского края ожидается подъем уровня воды на 0,8-2,0 м. В верхнем и среднем течении рек, а также на малых водотоках паводки могут иметь быстроразвивающийся характер развития с затоплениями пониженных территорий речным и дождевым стоком.

"Создается угроза подтопления сельхозугодий, участков дорог, хозяйственных объектов. На отдельных участках рек уровни могут достичь неблагоприятных отметок. Наиболее паводкоопасные районы: Красноармейский, Дальнереченский, Анучинский, Чугуевский, Уссурийский, Михайловский, Октябрьский, Лазовский, Ольгинский, Кавалеровский", - предупреждает Примгидромет.

В Приморье объявлено штормовое предупреждение в северных, центральных и восточных районах из-за тайфуна "Бави", который смещается из Хабаровского края в южном направлении.