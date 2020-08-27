Родители школьников смогут присутствовать на торжественных линейках в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Родители учеников первых, девятых и одиннадцатых классов смогут присутствовать на торжественных линейках, который пройдут в День знаний в Приморском крае. Обязательным условием для них будет использование средств индивидуальной защиты, сообщила журналистам министр образования Приморского края Наталья Бондаренко в четверг в ходе пресс-конференции.

"На линейках могут присутствовать родители, но они должны быть в средствах защиты. Что касается, например, первых классов, было бы странно, если бы мы всех родителей сразу отправили за порог школы. Другой вопрос, что мы рекомендовали проводить линейки только в том случае, если будет позволять погода проводить их на улице", - сказала Бондаренко.

Она отметила, что 1 сентября торжественные линейки пройдут только для первоклассников и учеников девятых и одиннадцатых классов, остальным детям в этот день в школу приходить не рекомендуется. Второго сентября все ребята начнут учебный год с "урока безопасности", во время которого им разъяснят правила поведения в стенах школы.

В крупных школах региона будет введена ступенчатая система образования, при которой в разное время будут начинаться уроки разных классов. Такое разделение учеников на потоки необходимо для снижения скученности учеников в местах общего пользования, а также для того, чтобы проводить на входе термометрию и антисептическую обработку рук, не создавая больших очередей.

Бондаренко разъяснила, что санитайзеры, термометры и другое оборудование, необходимое для недопущения распространения коронавируса в стенах образовательных учреждений, школы закупают самостоятельно. Регион выделил на эти цели 692 млн рублей, из которых более 200 млн рублей уже потрачено. По словам главы регионального министерства образования, основная организационная сложность, с которой столкнуться крупные учреждения образования, - обеспечение детей горячим питанием с соблюдением социальной дистанции.