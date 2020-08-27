Роботы каждый день раздают мороженое на форуме "Армия-2020"

КУБИНКА /Московская область/, 27 августа. /ТАСС/. Более 200 кг мороженого в день раздают человекоподобные роботы на площадке экспозиционного павильона Военно-строительного комплекса Минобороны России на форуме "Армия-2020". Об этом сообщили журналистам в пресс-центре форума.

"Два человекоподобных робота ежедневно бесплатно раздают посетителям Международного военно-технического форума "Армия-2020" более 200 килограммов мороженого. В меню представлено ванильное, шоколадное и клубничное мороженое, а также сиропы, карамельный и "бабл-гам", которые по желанию можно добавить в классический пломбир", - сказали в пресс-центре.

Для заказа мороженого необходимо с планшета выбрать продукт. Команда поступает в центр управления роботизированным "мороженым" комплексом, после чего уже сам робот приступает к формированию и выдаче порции десерта.

Военные строители пятый год подряд на форуме угощают посетителей павильона мороженым.

"В этом году впервые робот заменил человека, что позволило сделать раздачу мороженного бесконтактной. Запрос подается через планшеты, закрепленные на внешней стороне остекленного павильона, а выдача производится черед специально оборудованное окно", - пояснили в пресс-центре.