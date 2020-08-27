В Петербурге покажут выставку арт-объектов из мусора с берегов Балтийского моря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Петербург присоединится к празднованию Дня Балтийского моря, который отмечается в Северной Европе в последний четверг августа. Праздник отметит и Музей истории Кронштадта, подготовивший экологическую выставку арт-объектов из мусора, собранного на берегу Балтийского моря, сообщается на сайте музея.

"[Фестиваль] "Кронфест" был впервые проведен в 2008 году по инициативе Музея истории Кронштадта. Ключевое мероприятие в программе - выставка "Искусство из мусора". Знакомит посетителей с арт-объектами современных художников из России и зарубежья, транслирующими идеи повторного использования отходов, формирования бережного отношения к природе", - говорится в сообщении.

Помимо экспонатов из мусора, музей подготовил выставку "Другой взгляд. Кронштадт 90-х в объективе английского фотографа Роджера Кларка", особое место в которой занимают фотографии моряков-балтийцев.

День Балтийского моря отпразднует и Музей маячной службы на территории форта "Константин", подготовивший выставку моделей маяков Балтийского моря художника А. Саврасова и экспозицию "Балтийское море на холсте и в объективе". В экспозиции посетители увидят фотоработы Кирилла Разумова и картины художницы Дарьи Мальцевой. "Я работаю на форту "Константин" в яхт-клубе, фотографирую уже больше 15 лет, в том числе снимаю на различных регатах России, за рубежом, и у меня появилась такая идея - показать разнообразие Балтийского моря посредством моих работ, поэтому экспонируется выставка фотографий яхт и самого моря", - рассказал ТАСС Разумов.

29-30 августа в Ломоносове Ленинградской области пройдет Ораниенбаумский морской фестиваль, в рамках которого состоится любительская регата Orange Race, приуроченная ко Дню Балтийского моря. "Десятки экипажей яхт в различных классах, более полутысячи яхтсменов, пять многомачтовых шхун вновь станут гостями исторического Сидоровского канала. Здесь же в 13:00 состоится корабельный бой с участием корсаров из каскадерской студии "Силуэт", - сообщается на сайте фестиваля. В Ломоносове пройдет и гастрономический фестиваль, на котором будут представлены блюда стран Балтийского моря.

День Балтийского моря отмечается с 2019 года, праздник является инициативой частного финского Фонда Джона Нурминена, который занимается защитой моря. В этом году день Балтийского моря отмечают не только Россия, но и Финляндия, Швеция и Эстония. Так, финские рестораны, школы и столовые представят посетителям более 300 тыс. рыбных блюд.