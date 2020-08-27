Почти 1 тыс. приморских семей оформили маткапитал на третьего ребенка с начала 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Органы социальной защиты Приморского края выдели региональный сертификат по рождению третьего или последующего ребенка 989 семьям края с начала 2020 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Приморья.

"Сертификат получили уже 989 семей, из них порядка 180 семей уже воспользовались денежными средствами. В 2020 году на этот вид финансовой поддержки семей с детьми предусмотрено более 336 млн рублей", - пояснили в пресс-службе.

Средства капитала можно направить на компенсацию расходов по решению жилищного вопроса, оплату медицинских и образовательных услуг.

В пресс-службе правительства края добавили, что региональный материнский капитал семьям, в которых родился третий (последующий) ребенок, стали выплачивать в Приморье в 2013 году. За это время его размер увеличивался со 100 тыс. до 150 тыс. рублей. С 2016 года выплату стали индексировать с учетом инфляции, размер демографической выплаты в 2020 году составляет 184 421 рублей. Средства на его выплату выделяются из бюджета в рамках краевой программы "Социальная поддержка населения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.