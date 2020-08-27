{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В России за сутки выявили 4 711 заразившихся коронавирусом

Общее число инфицированных составляет 975 576
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 августа . /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 4 711, до 975 576. Об этом сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, в относительном выражении прирост не превышает 0,5% в сутки уже 12 дней подряд. 

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 411, всего уже выздоровел 792 561 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся превысила 81,2% от общего числа заразившихся.  

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 121 против 115 днем ранее, всего зарегистрировано 16 804 смертей. Согласно данным штаба, умерли 1,72% всех заразившихся в стране. 

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Коэффициент распространения коронавируса в РФ уменьшился до 0,97
По подсчетам ТАСС, этот показатель сейчас находится ниже единицы в шести из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся
Читать полностью