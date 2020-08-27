Коэффициент распространения коронавируса в РФ уменьшился до 0,97

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России снизился до 0,97. В Москве показатель также составил 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в четверг данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

Коэффициент сейчас находится ниже единицы в шести из десяти регионов с наибольшим числом заразившихся. Помимо Москвы, это Красноярский край (0,99), Свердловская (0,94) и Московская (0,92) области, Ханты-Мансийский автономный округ (0,83) и Иркутская область, где показатель оказался минимальным с 8 июня - 0,8.

В Нижегородской области коэффициент увеличился с 0,93 до 1, в Воронежской - с 0,98 до 1,02, а в Ростовской - с 1,01 до 1,02. Самым высоким в четверг он оказался в Санкт-Петербурге - 1,03, но в среду он составлял 1,05, а в понедельник достигал 1,14.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.