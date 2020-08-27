Компенсацию за аренду жилья получили более 400 приморских медиков с начала года

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Возможностью компенсировать расходы за аренду жилого помещения воспользовались 425 медицинских работников Приморского края с начала текущего года, сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"В Приморье медработникам выплачиваются единовременные и ежемесячные выплаты, выплаты за выявление злокачественных новообразований на ранних стадиях, наставничество в профессии, предоставляется компенсация за наем жилого помещения, - цитирует пресс-служба министра здравоохранения края Анастасию Худченко. - Возможностью компенсировать расходы за наем жилого помещения воспользовались 425 медицинских работников".

Полную компенсацию медики получают, если стоимость арендованного жилья не превышает 20 тыс. рублей в месяц, для Владивостока - 30 тыс. рублей.

В пресс-службе краевого правительства также добавили, что, помимо компенсации за аренду жилья, в этом году из краевого бюджета выделили почти 40 млн рублей на ежемесячные выплаты врачам, которые трудоустроились в медучреждения Приморья в течение одного года после окончания университетов. В 2020 году данную выплату по 10 тыс. рублей получают 630 молодых врачей. Средства выделяются в рамках краевой программы "Развитие здравоохранения Приморского края", рассчитанной до 2027 года.