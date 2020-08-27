Фальков сообщил, что в российские вузы в этом году поступят более 1 млн студентов

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российские высшие учебные заведения в новом учебном году примут более миллиона студентов на все формы обучения. Об этом в четверг сообщил на брифинге министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Всего в российские вузы в этом году поступит больше миллиона студентов на все уровни и формы обучения", - сказал он.

Более чем в 50% российских вузов средний проходной балл абитуриентов, необходимый для поступление в учебное заведение, значительно повысился, сообщил Фальков.

"Предварительный анализ показывает, что в более чем 50% вузов средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) студентов значительно повысился", - сказал он на брифинге.