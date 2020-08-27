Закрытые на восстановление залы Новой Третьяковки после протечки откроются 1 сентября

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Постоянная экспозиция Новой Третьяковки на Крымском валу, а также выставки "Шедевры из Казани" и "Ненавсегда" откроются во вторник, 1 сентября, после проведения восстановительных работ по устранению последствий протечки крыши в галерее. Об этом ТАСС сообщила администратор музея.

Накануне в одном из выставочных залов произошла протечка крыши, его затопила дождевая вода. Причиной протечки стал одномоментный прорыв изношенной ливневой канализации, которая не выдержала напора сильного дождя.

"На этой неделе залы будут закрыты. Ожидается, что все закрытые выставки откроются на следующей неделе во вторник", - сказала администратор.

Ранее планировалось, что выставка "Ненавсегда" откроется для посетителей 28 августа.

27 августа посетители могут бесплатно посетить выставки "Поколение XXI. Дар Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина" и "Скульптор Александр Рукавишников". Также работает выставка "Русская сказка. От Васнецова до сих пор".

Те посетители, которые не смогли побывать в музее 26 августа, получат возможность прийти по этим же билетам в любой другой удобный для них день.