Мишустин поздравил актера Владимира Андреева с юбилеем

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил актера театра и кино, президента Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой Владимира Андреева с 90-летием. Телеграмма опубликована в четверг на сайте кабмина.

"Ваше творчество - яркий пример верности своему призванию и любви к профессии, к родному театру имени Ермоловой. На прославленных подмостках вы состоялись как замечательный актер, режиссер, художественный руководитель. Благодаря вам здесь было создано уникальное театральное пространство, поставлены спектакли, ставшие настоящим событием в культуре", - говорится в поздравлении.

Владимир Андреев дебютировал на сцене Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой в 1952 году, а в 1970-1985 годах был его главным режиссером. В числе его постановок - "Завтра в семь" по роману Константина Симонова "Живые и мертвые", "Старший сын" и "Прошлым летом в Чулимске" по произведениям Александра Вампилова, "Крейцерова соната" по повести Льва Толстого, "Батальоны просят огня" по произведению Юрия Бондарева. После недолгого перерыва в 1990 году Андреев вернулся в Театр им. М.Н. Ермоловой, где до 2012 года был главным режиссером и художественным руководителем, а также продолжал играть в спектаклях. В апреле 2012 году он передал свои полномочия актеру и режиссеру Олегу Меньшикову и стал президентом театра. На 30 сентября в театре намечено проведение его юбилейного вечера.

Андреев - обладатель международной премии им. К.С. Станиславского (1993) и театральной премии "Золотая маска" (2018).