В Минздраве заявили, что вакцинация учителей от коронавируса будет добровольной

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вакцинация населения России от новой коронавирусной инфекции, в том числе школьных учителей, будет добровольной, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минздрава России.

Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

Ранее председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев направил обращения главам Минздрава и Минпросвещения с просьбой разъяснить, является ли вакцинация от коронавирусной инфекции обязательной для учителей и может ли отказ от нее служить основанием для их увольнения. Копии соответствующих писем парламентарий разместил в своем Telegram-канале.

"Минздрав России повторно сообщает, что вакцинация будет добровольной", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС по поводу вакцинации учителей.

В начале августа министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что медицинские работники и учителя станут первыми, кому сделают прививки от коронавирусной инфекции.