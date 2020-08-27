МВД начало проверку в связи с госпитализацией Навального

"В настоящее время следователями следственного управления УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу проводится доследственная проверка, инициированная в установленном порядке Западно-Сибирской транспортной прокуратурой, в связи с госпитализацией Алексея Навального 20 августа в городе Омске", - сказал собеседник агентства.

По информации пресс-службы, произведен осмотр гостиничного номера, в котором проживал Навальный, и участков местности по маршруту его передвижения. "Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, Западно-Сибирская транспортная прокуратура еще 20 августа инициировала проведение доследственной проверки органами полиции в связи с госпитализацией Навального в Омске. "Органы транспортной полиции в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказали в надзорном ведомстве.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В минувшую субботу его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite. В понедельник врачи заявили, что в его организме найдены следы интоксикации субстанцией группы веществ ингибиторов холинэстеразы, каким именно, пока не известно. Германские медики уточнили, что угрозы его жизни нет, но не исключены долгосрочные последствия для нервной системы. Заведующий отделением острых отравлений омской больницы скорой медицинской помощи № 1, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев позже отметил, что ингибиторы холинэстеразы не были выявлены в ходе обследования Навального в Омске.