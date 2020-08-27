Антитела нашли у всех прошедших полный курс вакцинации от коронавируса в центре "Вектор"

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Антитела к коронавирусу выявлены у всех четырех добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки центра "Вектор". Об этом заявила в четверг в интервью " Первому каналу " заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светлана Усова.

"Пока говорить об иммуногенности рано, потому что только четыре человека были привиты второй раз вакциной через 21 день. Но мы получили довольно обнадеживающие результаты по четырем добровольцам. Были выявлены антитела", - сказала она.

По ее словам, у добровольцев не было серьезных нежелательных явлений, осложнений со стороны центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также повышения температуры. "То есть добровольцы чувствуют себя хорошо. Мы не наблюдали никаких нежелательных явлений. Мы не наблюдали серьезных нежелательных явлений. Все прошло, будем говорить, проходит удачно", - добавила Усова.

Центр "Вектор" 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний своей вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля.