Обучение в МГУ могут организовать в три смены из-за пандемии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий не исключил, что обучение в вузе в новом учебном году в целях профилактики коронавируса может быть организовано в две или три смены.

"Мы устраиваем расписание так, что в корпусе на данный момент присутствует только 50% коллектива и студентов. Следующие 50% - после дезинфекции, это вторая очередь занятий. А может быть и третья", - сказал Садовничий на пресс-конференции в ТАСС.

По словам ректора, новый учебный год в МГУ будет организован с соблюдением требований Роспотребнадзора: вводится масочный режим, рассадка студентов и так далее. Садовничий добавил, что очень большие лекции будут проходить в дистанционном формате.

"Уверен, что мы нормально начнем и постараемся закончить семестр без существенных происшествий", - сказал ректор МГУ.