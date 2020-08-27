Глава СПЧ: блокировку российских СМИ в YouTube нужно признать цензурой

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что блокировку компанией Google аккаунтов российских СМИ на YouTube нужно признать цензурой и заставить компанию на территории РФ работать в рамках российского законодательства. Об этом он заявил в четверг в ходе круглого стола "Западные техногиганты как угроза суверенитету государства" в Общественной палате.

"Я считаю, что правильный путь - убедить и заставить компанию Google в первую очередь и подобные компании работать в рамках российского законодательства. Включая в том числе штрафы", - сказал он.

Фадеев отметил, что заблокированные на YouTube российские СМИ работают в правовом поле РФ, нет ответа от компании о причинах их блокировки. "Надо признать это цензурой и добиваться, чтобы Google соблюдала российское законодательство", - добавил он.

Ранее СПЧ сообщал, что направил письмо в американский офис корпорации Google с просьбой разъяснить причины блокировок YouTube-каналов российских СМИ, в российском офисе компании от ответа на этот вопрос уклонились. Обращение связано с тем, что в Совет поступили жалобы от владельцев заблокированных каналов, которые указывают на противоправные действия администраторов YouTube. По данным открытых источников, в последние годы около 200 русскоязычных каналов помещены администраторами видеохостинга в черный список.