Гастрономический фестиваль "Сыр. Пир. Мир" открылся в Истре

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Всероссийский гастрономический фестиваль фермерской продукции "Сыр. Пир. Мир" открылся в подмосковной Истре. В мероприятии примут участие около 400 фермеров со всей страны, передает корреспондент ТАСС.

"Это традиционная ярмарка сыроваров. Я хотел бы поблагодарить всех участников, - это много регионов, более 45 <...> Наша задача, задача Министерства сельского хозяйства, продовольственного рынка - реализовывать разные формы поддержки. Где-то это гранты, где-то субсидии, где-то просто элементарное внимание для того, чтобы познакомить с владельцами, с байерами в сетях. Это имеет все принципиальное значение, потому что, как известно в экономике, его величество спрос определяет успех", - сказал журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор также выразил надежду, что фестиваль продолжит работу в ежегодном формате. "У нас нет никаких границ в плане географии. Приятно, что когда-то это был чисто подмосковный форум, фестиваль, ярмарка, а сегодня это уже более 45 регионов", - добавил Воробьев.

По словам сыровара Олега Сироты, свою продукцию на фестивале представили порядка 400 фермеров из разных концов страны. Впервые на мероприятии представлена продукция виноделов с юга России.

По данным пресс-службы Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, подмосковную продукцию представляют порядка 50 сыроваров из 20 городских округов. Помимо сыра, на фестиваль фермеры привезли молочную продукцию, колбасы и другие мясные деликатесы, хлеб, мед, квас, вина, пиво, сидр. Кроме того, для гостей здесь подготовлена зона фудкортов.

Помощь малому бизнесу

Как рассказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин, гастрономический фестиваль является одной из площадок, которая поможет фермерам восстановить свое дело после пандемии.

"Для многих фермеров, особенно из регионов, это практически единственнная площадка, которая поможет им оставаться на плаву. Не секрет, что из-за пандемии многие традиционные фестивальные площадки, ярмарки не работали, а для маленьких сыроваров это фактически единственный рынок сбыта", - сказал Разин.

Также он уточнил, что фестиваль открылся при учете соблюдения санитарных требований. В частности, на территории мероприятия установлены санитайзеры, имеется разметка для соблюдения социальной дистанции.

"У нас каждый участник фестиваля - сыровар, продавец - прошел обязательное тестирование [на новую коронавирусную инфекцию]", - добавил министр.

Всероссийский гастрономический фестиваль фермерской продукции проходит в Подмосковье уже в пятый раз. В этом году он продлится до 30 августа.