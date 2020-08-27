В Казани открыли памятник башкирскому поэту Мустаю Кариму

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Памятник башкирскому поэту, писателю и драматургу Мустаю Кариму открыли в четверг в центре Казани в сквере на пересечении улиц Оренбургский тракт и Даурская, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"В прошлом году, в год столетия Республики Башкортостан мы открывали в Уфе памятник Габдулле Тукаю (татарский поэт). В этом году уже Республике Татарстан исполняется 100 лет. И сегодня вновь важное и радостное событие для наших народов и регионов - мы открываем в столице нашей Республики Татарстан памятник Мустаю Кариму, классику башкирской литературы, поэту, драматургу, публицисту, участнику Великой Отечественной войны, общественному деятелю, имя которого золотыми буквами вписано в российскую и мировую литературу", - сказал на церемонии президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он вручил медаль 100-летия образования ТАССР главе Башкирии Радию Хабирову, присутствовавшему на церемонии. Хабиров отметил, что Мустай Карим всегда любил Татарстан и выступал "за вечную братскую дружбу двух республик и двух народов".

Как сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова, скульптор - председатель Союза художников Российской Федерации, народный художник России Андрей Ковальчук. Памятник изображает поэта, сидящего на скале. У ее подножия изображены женщина с ребенком в национальных одеждах, деревянный дом, скачущие лошади.

Мустай Карим (1919-2005) - башкирский поэт, писатель и драматург. Опубликовал более ста поэтических и прозаических книг, свыше десяти драматических произведений, переведенных на разные языки мира. Его авторству принадлежат известные строки "Не русский я, но россиянин". В 2019 году в Башкирии празднуется 100-летие со дня рождения Карима.