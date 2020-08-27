Более 90 млн рублей дополнительно направят оборудование школ в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области дополнительно направят на приобретение оборудования для школьных столовых региона более 90 млн рублей. Сумму депутаты утвердили в четверг в двух чтениях на очередном заседании законодательного собрания, сообщает корреспондент ТАСС.

Выделенная сумма - дополнение к ранее выделенным 30 млн рублей. "Соответствие школьных пищеблоков стандартам - требование федеральной программы организации бесплатного питания для младших школьников, которая позволит увеличить стоимость завтрака более чем в два раза", - прокомментировал председатель законодательного собрания области Вячеслав Логинов.

Спикер добавил, что совместно с правительством области проведено обследование столовых и 30 млн рублей уже распределены по 28 школам из так называемой зоны риска, где пищеблоки либо отсутствуют полностью, но их возможно оборудовать, либо где 80-100% износ. "Сейчас добавляя 90 миллионов, закрываем таким образом больше половины общей потребности", - сказал Логинов.

Кроме того, 180 млн рублей областной бюджет получил в виде субсидии из федерального бюджета на организацию питания для учеников 1-4-х классов. С учетом регионального софинансирования до конца года будет направлено 213 млн рублей.

"Принято решение о выделении 4 млн рублей на разработку стандарта школьного питания, в котором будет составлена технологическая карта на летнее и зимнее меню с учетом возрастных особенностей развития ребенка и географических условий его проживания, требований к поварам, к оборудованию, к доставке и хранению продуктов и так далее. Это требование Федерации, но мы рассчитываем, что это поможет в том числе сделать завтраки более разнообразными, и усилить контроль за их качеством", - прокомментировала председатель комитета Законодательного собрания по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Лариса Сорокина.

Депутатами был в двух чтениях были утверждены изменения в закон об областном бюджете - доходная часть увеличена на 1,5 млрд рублей в основном за счет налоговых и неналоговых поступлений.