Режим электронных виз для иностранцев начнет действовать в Карелии с 2021 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 августа. /ТАСС/. Иностранные граждане смогут въехать в Карелию упрощенным способом, с помощью электронных виз, в 2021 году. Для этого в регионе ведется работа по модернизации пропускных пограничных пунктов, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Карелии.

Режим электронных виз будет действовать в Карелии в пунктах пропуска на российско-финляндской границе "Вяртсиля" в Сортавальском районе, а также на севере - в пункте пропуска "Люття" на территории города Костомукша, вошедшего в состав Арктической зоны РФ в этом году.

"Новым этапом в работе МАПП (многостороннего автомобильного пункта пропуска "Вяртсиля" - ТАСС) станет и введение в 2021 году электронных виз для иностранных граждан. Такой механизм уже действует в нескольких приграничных регионах. В следующем году к ним присоединится и Карелия", - говорится в с сообщении.

По данным пресс-службы, пропускной пункт в Сортавальском районе сейчас модернизируется: это крупнейший пункт пропуска на карельском участке границы с Финляндией, пропуская способность которого, согласно проекту, на сегодняшний день превышена в четыре раза. На территории МАПП завершается капитальный ремонт пассажирской платформы и вокзала для запуска международного железнодорожного сообщения с финским городом Йоэнсуу. Подходит к концу ремонт подъездной дороги, которая в 2017 году вошла в состав федеральной трассы А-121 "Сортавала".

"Следующий этап - расширение автомобильного пункта пропуска, сейчас идет разработка необходимой документации", - отметили в правительстве, добавив, что во II квартале 2021 года в Вяртсиля также установят пункт автоматизированного весогабаритного контроля, что ускорит прохождение границы и способствует притоку иностранных туристов, развитию внешнеэкономических связей региона.

Впервые о планах введения режима электронных виз в Карелии в 2019 году сообщила представитель Минэкономразвития РФ в кулуарах Петербургского международного культурного форума. Власти Карелии рассчитывают, что это позволит увеличить поток туристов в регион более чем в 1,5 раза. Кроме того, в республике на будущий год уже планируют запустить первые международные маршруты "Одна Карелия - две страны" в сотрудничестве с представителями туриндустрии Финляндии. С августа 2017 года электронная виза действует для туристов, приезжающих в регионы Дальнего Востока, а также в Калининградскую область. С 1 октября 2019 года заработал режим электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.