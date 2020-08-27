Ивановская область выделит на горячее питание учеников 1-4-х классов более 180 млн рублей

ТАСС, 27 августа. Власти Ивановской области направят в 2020 году на организацию бесплатного горячего питания учеников начальной школы 184,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Ивановской областной думы.

"Депутаты Ивановской областной думы сегодня на очередном заседании распределили 184,5 млн рублей на горячее питание ученикам 1-4-х классов области, из которых 172,1 млн рублей - федеральная субсидия, 12,4 млн рублей - средства регионального бюджета", - сообщили в облдуме.

Всего в регионе 269 школ готовы обеспечить детей с 1 сентября бесплатным горячим питанием на сумму около 60 рублей в день. Для этого многие учебные заведения региона поменяли меню, добавив в него, кроме мясных и рыбных блюд, свежие фрукты, соки и витаминные компоты.

В марте президент Владимир Путин подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием учеников 1-4 классов начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. Согласно закону, учеников начальной школы должны обеспечивать бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток. Финансирование будет идти за счет средств федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, отвечает за обеспечение горячим питанием учредитель школы.