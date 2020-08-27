Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что мир не столкнется со второй волной коронавируса. С таким заявлением он выступил в четверг в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию, но надеюсь, во-первых, что это [вторая волна коронавируса] не произойдет все-таки", - сказал он.

Путин выразил надежду, что в Европе и в других частях света справятся с новыми вспышками заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Надеюсь, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", - сказал Путин.

Индивидуализм некоторых граждан и их нежелание учитывать чужие интересы приводит к вспышкам коронавируса в некоторых странах, заявил Путин. "Понятно, почему [растет число заражений коронавирусом в некоторых странах] - это же очевидная вещь, это лежит на поверхности. Курортный сезон, большое количество людей на пляжах, скопление людей в барах, ресторанах. Конечно, вот этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства членов общества приводит к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания, вновь возвращающуюся ситуацию. Надеюсь, что этого не произойдет, и в Европе, и в других частях света с этим справятся", - сказал президент.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России пройден, надеется Путин. "Нам удалось пройти пик. Я надеюсь, что нам удалось пройти пик <...> заболеваемости и создать необходимые условия для дальнейшей работы", - сказал он.

Путин попросил россиян быть более дисциплинированными и по возможности соблюдать ограничения, введенные из-за коронавируса. "Сейчас в разговоре с вами хочу обратиться к нашим гражданам и попросить их, попросить, несмотря на какие-то неудобства, все-таки иметь в виду, что вирус никуда не делся. Попросить их - по возможности, конечно, - соблюдать ограничительные меры, которые предлагают нам соблюдать специалисты. Это необходимо сегодня", - сказал он.

Уровень популяционного иммунитета к коронавирусу в восьми регионах России превысил 25%, сообщил президент. "Мы проводим много исследований, в том числе и на так называемый массовый иммунитет, или популяционный иммунитет. Уже ясно, что в восьми регионах Российской Федерации этот популяционный иммунитет превысил 25%", - сказал он.