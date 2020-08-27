Мурашко: Россия благодаря созданию вакцины получила "достойное оружие" против коронавируса

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Россия получила "достойное оружие" в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, создав собственную вакцину от данного вируса. Об этом в четверг сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"У нас появилось достойное оружие - это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тыс. человек примут участие", - сказал он на Общероссийской акции "Мы вместе".

Глава Минздрава рассказал о начале поставок вакцины "Спутник V" в медучреждения в рамках третьего этапа испытаний. "Сейчас начались уже первые поставки вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы", - сказал он.

Еще три вакцины от коронавируса находятся на этапе регистрации в России, рассказал Мурашко.

"Сейчас на регистрации находится еще три вакцины", - сказал он, пояснив, что это вакцины как отечественные, так и зарубежные. "Но планируется, что производиться все будут в России", - добавил министр.

Мурашко отметил, что более 80 тыс. пациентов с коронавирусом сейчас находятся в российских больницах. "Сегодня к сожалению пока полностью эпидемия не закончилась. У нас сегодня более 80 тыс. человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна", - сказал он.

Министр также отметил, что российские больницы готовы к возможной второй волне коронавируса.

"Медицинские учреждения готовы, поскольку уже период организации в предыдущие периоды прошел и сформировался принцип работы двойного назначения. В том числе сейчас идет поставка вакцины против гриппа", - сказал Мурашко.

На совещании у президента Владимира Путина 11 августа министр приводил данные, из которых следует, что на тот момент были заняты порядка 90 тыс. больничных коек для пациентов с коронавирусом.

По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России еще болеют 166,2 тыс. человек. Таким образом, госпитализация потребовалась примерно половине из них.