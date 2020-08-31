Что изменится в жизни россиян с сентября 2020 года

ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в сентябре 2020 года и коснутся многих россиян. Доплата классным руководителям С 1 сентября российские учителя смогут получить к зарплате доплату за счет федерального бюджета в размере 5 тыс. рублей за классное руководство.

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Правительство России выделит на эти цели дополнительно около 213 млн рублей, а общий объем федеральных средств на доплаты педагогам в текущем году составит почти 25 млрд рублей. Льготный проезд в электричках для школьников и студентов в Москве и МО С 1 сентября вернется льгота, позволяющая школьникам, студентам, аспирантам и ординаторам пользоваться 50% скидкой на проезд в пригородных поездах Москвы и Подмосковья с 1 сентября по 31 декабря 2020 года. Бесплатное горячее питание для младших школьников Учащиеся начальных классов будут получать в школе бесплатное горячее питание. Финансирование будет идти за счет федерального, региональных, местных бюджетов и иных источников, а отвечать за обеспечение горячим питанием будет учредитель школы. К началу учебного года полностью готовыми к реализации программы оказались 58 из 85 российских регионов. В оставшихся субъектах РФ требование о полной готовности всех школ не выполнено: где-то нет столовых, где-то местные власти не успели все подготовить. Возврат страховки при досрочном погашении кредита Закон вступит в силу с 1 сентября и обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые досрочно погасили свой кредит. Возврату подлежат средства за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Норма будет применяться, если заемщик заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи календарных дней после погашения кредита и при отсутствии страхового случая по полису. Процедура банкротства для граждан станет доступнее C 1 сентября вступает в силу закон о внесудебном порядке признания граждан банкротами. Он коснется физических лиц, долг которых составляет от 50 до 500 тыс. рублей.

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Заемщики смогут объявлять себя банкротами бесплатно, если в отношении них прекращено исполнительное производство, то есть если пристав не нашел у заемщика ни имущества, ни денег, на которые может быть обращено взыскание. Заявление о банкротстве можно будет подать в МФЦ, с момента принятия гражданин освобождается от штрафов и через шесть месяцев, если к нему нет претензий, становится банкротом по закону. Новые правила исключения ИП из ЕГРИП С 1 сентября 2020 года вступают в силу изменения в закон "О государственной регистрации", которые позволяют регистрирующим органам в принудительном порядке исключать из Единого реестра индивидуальных предпринимателей недействующих ИП. Они будут признаваться прекратившими свою деятельность, если, к примеру, не предоставляли документы отчетности в течение последних 15 месяцев, имеют недоимку и задолженность. Расширение тарифного коридора по ОСАГО С 5 сентября диапазон базовых ставок для легковых автомобилей физических лиц расширится на 10% вверх и вниз.

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