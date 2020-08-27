НИИ гриппа в Петербурге проведет клинические испытания китайской вакцины от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Научно-иследовательский институт (НИИ) гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге планирует в середине сентября начать испытания вакцины от новой коронавирусной инфекции китайского производства с участием добровольцев. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции и.о. директора института Дмитрий Лиознов.

"Большое исследование вакцины, которая уже зарегистрирована в Китае, для ограниченного применения у военнослужащих, это исследование должно стартовать во второй половине сентября, где будет вначале небольшое исследование, около 500 человек, и сразу же за ним начнется большое, массовое - 5 тыс. добровольцев по всему миру. Прежде всего, это Канада, Бразилия, Арабские Эмираты и Российская Федерация. Поэтому мы приглашаем, но надо понимать, что есть определенные важные аспекты применения вакцины", - рассказал Лиознов.

По его словам, китайскую вакцину уже исследовали на 500 участниках, прошли первая и вторая фаза испытаний, и продукт показал свою безопасность.

"Мы не знаем, будет этот препарат действующий или то, что называется плацебо для контроля. Именно это позволит оценить эффективность этого препарата. Для тех, кто не только хочет поучаствовать в исследованиях, но и защитить себя, это может быть хорошей возможностью еще до появления в медицинских учреждениях широкого использования вакцин уже привиться", - добавил глава НИИ.

Кроме того, НИИ гриппа вошел в число учреждений, которым предстоит провести клинические испытания вакцины от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca.