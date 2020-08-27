Музей "Ясная Поляна" выложит в открытый доступ лекции о преподавании произведений Толстого

ТУЛА, 27 августа. /ТАСС/. Музей-усадьба "Ясная Поляна" в Тульской области по итогам проведения Летней школы для учителей литературы к 1 сентября разместит на своих интернет-ресурсах курс аудио- и видео-лекций о новых методиках преподавания произведений Льва Толстого. Лекции читают правнучка писателя Фекла Толстая, писатель и литературовед Александр Архангельский и преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Илья Бендерский, сообщила во вторник пресс-служба музея.

"1 сентября в российских школах начнется новый учебный год. К этому дню музей-усадьба "Ясная Поляна" выложит в открытый доступ аудио- и видеоматериалы, записанные месяц назад во время проведения Летней школы для учителей литературы. В этом году с участниками Летней школы в Ясной Поляне своим опытом делились российские филологи, литературоведы, музейные работники и преподаватели литературы. Несомненно, результаты их совместной работы будут полезны и более широкой аудитории", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

По данным пресс-службы, праправнучка писателя Фекла Толстая рассказывает об использовании цифровых инструментов для преподавания русской классической литературы, а также о нескольких поколениях семьи Толстых, значении для них родового гнезда - Ясной Поляны. "В лекции "Роман "Война и мир" как вызов для исторической науки" преподаватель факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Илья Бендерский рассказал об истории восприятия знаменитого толстовского произведения профессиональными историками. Лекция писателя и литературоведа, ординарного профессора НИУ ВШЭ Александра Архангельского посвящена цифровому творчеству на уроках литературы в эпоху трансмедиа", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалась, Летняя школа для учителей литературы проводилась в "Ясной Поляне" с 26 по 31 июля, это совместный проект музея-усадьбы и ассоциации "Гильдия словесников". Из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, количество участников занятий было сокращено, в них не смогли принять участие педагоги из стран СНГ. Все курс обучение прошли порядка 30 учителей-словесников и регионов РФ, в том числе Калининграда и Хабаровска.

Ясная Поляна - усадьба в Щекинском районе Тульской области, где 9 сентября 1828 года родился писатель Лев Толстой. Здесь им были написаны "Война и мир", "Анна Каренина" и другие произведения, на территории усадьбы находится могила писателя. Леса, парки, сады в усадьбе Л. Н. Толстого вместе с другими мемориальными объектами перешли под охрану государства в 1921 году, когда было подписано постановление ВЦИК, согласно которому Ясную Поляну объявили национальной собственностью РСФСР. В 1986 году яснополянский музей получил статус Государственного мемориального и природного заповедника, в 1993 году - статус объекта культуры особо важного значения.