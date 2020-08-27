В Псковской области в 2021 году откроется первый в регионе центр гериатрической помощи

ПСКОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Псковской области в 2021 году запустят первый в регионе центр гериатрической помощи, который будет принимать пожилых граждан, проживающих во всех муниципалитетах области, сообщил в четверг губернатор Михаил Ведерников на совещании с представителями медучреждений региона.

"Учитывая высокую долю пожилых людей в регионе (каждый третий житель является пенсионером - прим. ТАСС), это в полной мере можно назвать стратегическим направлением работы нашей системы здравоохранения. В сентябре 2019 года открылись первые 20 гериатрических коек, практика показала, что услуга востребована и нуждается в дальнейшем расширении и тиражировании. Учитывая опыт и компетенцию специалистов госпиталя [ветеранов войн], предлагаю обсудить вопрос выведения его работы на новый уровень и создание в структуре учреждения областного гериатрического центра", - сказал Ведерников.

Он отметил, что Госпиталь ветеранов войн сохранит свой первоначальный статус, в дальнейшем сможет расширять свой функционал и предоставлять услуги всем пожилым жителям региона. По словам заместителя председателя регионального комитета по здравоохранению Надежды Рогозиной, концепция развития гериатрической помощи предполагает создание стационара и гериатрического приема на базе Великолукской межрайонной больницы. "Мы полагаем, что гериатрический кабинет должен быть открыт уже в текущем году. В первом квартале 2021 года система гериатрической помощи будет замкнута, сформирована и начнет работать", - сказала она.

По ее словам, гериатрическая служба в Псковской области на данный момент децентрализована: в Пскове есть гериатрический кабинет и отделение на 20 коек в госпитале ветеранов войн, а также три кабинета врача-гериатра в каждом из подразделений псковской городской поликлиники. Южные муниципалитеты области пока не охвачены гериатрической помощью.

"В составе гериатрического центра будет гериатрическое отделение, отделение паллиативной медицинской помощи. В поликлинике будет не только прием врача-гериатра, но еще кабинет профилактики падений и переломов, кабинет памяти, кабинет профилактики когнитивных нарушений. В каждый из этих кабинетов могут быть направлены пациенты из всей области. Но речь идет именно о гериатрической помощи, это лечение состояний, которые напрямую ассоциированы со старостью, то есть это лечение старческой астении, [пациентов] с когнитивными нарушениями, с переломами", - уточнила Рогозина.