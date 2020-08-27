Лавров 1 сентября встретится со студентами МГИМО

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1 сентября выступит перед студентами МГИМО. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1 сентября состоится традиционная встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова со студентами-первокурсниками и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипакадемии, - сказала она. - Министр выступит по актуальной международной повестке дня и ответит на вопросы, в том числе и в онлайн-формате".

Захарова отметила, что встреча будет очная, но "в связи с профилактическими мерами, направленными на предотвращение распространения коронавируса, количество участников мероприятия будет ограничено". На сайте МИД и в социальных сетях будет доступна прямая трансляция.